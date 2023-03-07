На Ямале мать с ребенком-инвалидом была вынуждена девять лет жить в тундре

Семья из числа коренных малочисленных народов Севера с ребенком-инвалидом была вынуждена жить в тундре на протяжении девяти лет: своего жилья у людей не было, а чиновники жилое помещение не предоставляли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Чиновники с 2014 года не предоставляли жилое помещение матери, осуществляющей постоянный уход за инвалидом, страдающим тяжелой формой хронического заболевания", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор района направил иск в суд о возложении обязанности предоставить гражданам во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям по договору социального найма.

До окончания рассмотрения гражданского дела муниципалитетом семье хоть и было предоставлено жилое помещение, но оно не отвечало законным требованиям.

В этой связи суд с учетом позиции прокуратуры возложил обязанность на администрацию района предоставить гражданам благоустроенное жилое помещение на условиях договора социального найма в селе Гыда с учетом права инвалида на дополнительную площадь.

Исполнение судебного решения прокуратурой взято на контроль.