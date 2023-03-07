07 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" рассказал СОСПП, как развивает кадровый потенциал компании

Компания "Атомстройкомплекс" представила коллегам свой кейс по развитию кадрового потенциала. Презентация прошла на заседании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей при подведении итогов 2022 года. Представители "Атома" рассказали, как привлекают и главное - удерживают сотрудников в компании, что отвечает сегодняшним потребностями в отрасли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации, ключевой проблемой для предпринимателей в ушедшем году стал рост цен поставщиков, однако на втором месте оказалась не менее важная проблема, сохраняющая актуальность вот уже несколько лет - недостаток квалифицированных кадров. Специалисты выделают два момента: предприятиям приходится самостоятельно переподготавливать выпускников учебных заведений под свои стандарты, а после еще и бороться за сохранение получившихся кадров в условиях высокой конкуренции.

С этими задачами уже научился справляться "Атомстройкомплекс", а потому поделился с коллегами своим кейсом.

"В прошлом году наша компания стала первым участником кластера подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы "Развитие образования". Это логичное продолжение нашего давнего сотрудничества с профильными учебными заведениями, в рамках которого мы принимаем студентов на практику, организовываем экскурсии на строительные объекты, трудоустраиваем на свои предприятия талантливых выпускников. У нас выстроена эффективная корпоративная политика, в рамках которой сотрудники могут заручиться поддержкой компании практически во всех сферах жизни", – рассказала HR-директор компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Корпорация не только помогает достичь высот в профессиональном плане, но и решить бытовой вопрос, а именно - позволяет своим сотрудникам приобрести квартиру с корпоративными скидками. Индивидуальность работников тоже не игнорируется - на предприятии организованы возможности для сохранения здоровья и занятий спортом, предусмотрены творческие, образовательные проекты для детей сотрудников.

"В 2022 году развитие получил еще один блок HR-политики – организация досуга. Наши сотрудники вместе с семьями за счет компании посещают экскурсии по достопримечательностям родного края и не только расширяют свой кругозор, но и узнают о вкладе компании в сохранение историко-культурного наследия региона и развития экономики. Проект дает колоссальную отдачу и пользуется большим спросом", - добавила Хабарова.

Напомним, что в структуру "Атомстройкомплекс" входят собственный проектный институт, строительные организации, парк современной строительной техники, а также 11 современных заводов по выпуску строительных материалов. Общая численность сотрудников составляет порядка 5,5 тыс. человек.

Теги: Атомстройкомплекс, СОСПП, кадровый потенциал, кейс



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