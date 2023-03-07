07 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

В волгоградской школе ученикам стало плохо во время киносеанса

Несколько школьников почувствовали себя плохо во время просмотра 3D-фильма в актовом зале образовательного учреждения в Волгограде.

"Несколько учащихся средней школы №75 пожаловались на ухудшение самочувствия в ходе просмотра 3D-фильма научно-популярной тематики. Просмотр был организован приглашенной организацией в актовом зале школы. Все дети, пожаловавшиеся на ухудшение самочувствия, проходят осмотр специалистов в медицинских учреждениях города", - сообщили ТАСС в администрации Волгограда.

В школе проводится проверка, на месте работает межведомственная комиссия с участием представителей департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области.

Теги: Волгоград, школа, киносеанс



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