На РЭК Свердловской области хотят подать в суд из-за отмены "ночного" тарифа

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области направила обращение к прокурору региона Борису Крылову с просьбой подать в суд на Региональную энергетическую комиссию. Речь идет об отмене "ночного" тарифа на электричество в выходные и праздничные дни.

Как сообщили Накануне.RU в областном отделении партии, коммунисты считают, что отмена "ночного" тарифа привела к необоснованному росту стоимости электроэнергии, а также нарушила права потребителей.

"Региональной энергетической комиссией нарушен абзац 5 пункта 70 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178", - говорится в обращении к прокурору.

Все началось с того, что РЭК Свердловской области еще в декабре повысила дневной тариф на 35%. Однако когда это решение было отменено по требованию ФАС, комиссия отменила действие ночного, более дешевого тарифа на протяжении всех суток в праздники и выходные. Тогда руководство РЭК заявило, что особой разницы жители не почувствуют, но свердловчане получили квитанции с суммой почти в два раза выше.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов уверял, что РЭК лишь исполняла предписание ФАС, однако антимонопольное ведомство опровергло это. В заявлении коммунистов также отмечается, что РЭК Свердловской области отменила "ночной" тариф" по собственной инициативе, а не по распоряжению ФАС.

"Мы обратились к Борису Крылову в связи с тем, что только у прокуратуры есть право представлять в суде интересы неопределенного круга лиц. Надеемся, что вмешательство надзорного органа через суд восстановит права граждан и заставит чиновников из Региональной энергетической комиссии строго соблюдать требования нормативных актов, а не изобретать собственные правила в ущерб интересам уральцев", - заявил лидер фракции КПРФ в ЗакСО Александр Ивачев.

Напомним, ранее свердловские коммунисты потребовали провести "Правительственный час" по поводу роста тарифов ЖКХ в регионе. "На ковер" вызвали высокопоставленных чиновников.