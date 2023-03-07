07 Марта 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Кронштадт

Reuters: Киев попросил у США кассетные боеприпасы для сбрасывания их с дронов

Украинские власти просят американских конгрессменов повлиять на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы включить авиационные кассетные бомбы в очередной пакет военной помощи США, сообщает Reuters.

По информации источников агентства, речь идет о кассетных бомбах MK-20, части которых планируется сбрасывать с дронов.

Кроме того, Киев запросил у Вашингтона 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Турция с ноября 2022 года поставляет Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, изготовленные во времена холодной войны, после того, как США отказали Киеву в доступе к ним.

Теги: украина, кассетные боеприпасы, сша



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