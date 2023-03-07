В прокуратуру пожаловались на невыплату надбавок врачам Донбасса

Запрос о невыплате положенных надбавок врачам ДНР и ЛНР направлен в прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба "Единой России".

С 1 января 2023 года Правительство РФ установило специальные выплаты отдельным категориям медработников Донбасса в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Они положены медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Но большинство врачей их так и не получают.

Как заявил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев, выплаты получили около 6 тыс. врачей, притом что в республике их около 50 тыс. Средний размер выплаты составил около 7 тыс. рублей. В январе заработная плата медработникам начислялась еще без выплат, но за февраль все должны их получить. Также принято решение выплатить премии, чтобы довести уровень зарплат до до ноября-декабря 2022 года. Они будут перечислены до 10 марта, пообещал министр.

Как сообщил Донецкому агентству новостей директор по логистике одной из крупнейших аптечных сетей ДНР Антон Свистун, ведущие фармацевтические дистрибьюторы и заводы России не хотят напрямую сотрудничать с ДНР, чтобы не попасть под западные санкции. Поэтому лекарства в Донбассе намного дороже, чем в регионах России. И они будут дорожать дальше.

Зарплаты бюджетникам в ДНР последний раз повышались в начале прошлого года, хотя вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала их рост на 20% с 1 января 2023 года.