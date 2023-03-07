В прокуратуру пожаловались на невыплату надбавок врачам Донбасса

07 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В прокуратуру пожаловались на невыплату надбавок врачам Донбасса

Запрос о невыплате положенных надбавок врачам ДНР и ЛНР направлен в прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба "Единой России".

С 1 января 2023 года Правительство РФ установило специальные выплаты отдельным категориям медработников Донбасса в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Они положены медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Но большинство врачей их так и не получают.

Как заявил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев, выплаты получили около 6 тыс. врачей, притом что в республике их около 50 тыс. Средний размер выплаты составил около 7 тыс. рублей. В январе заработная плата медработникам начислялась еще без выплат, но за февраль все должны их получить. Также принято решение выплатить премии, чтобы довести уровень зарплат до до ноября-декабря 2022 года. Они будут перечислены до 10 марта, пообещал министр.

Как сообщил Донецкому агентству новостей директор по логистике одной из крупнейших аптечных сетей ДНР Антон Свистун, ведущие фармацевтические дистрибьюторы и заводы России не хотят напрямую сотрудничать с ДНР, чтобы не попасть под западные санкции. Поэтому лекарства в Донбассе намного дороже, чем в регионах России. И они будут дорожать дальше.

Зарплаты бюджетникам в ДНР последний раз повышались в начале прошлого года, хотя вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала их рост на 20% с 1 января 2023 года.

Теги: ДНР, ЛНР, выплаты, врачи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети