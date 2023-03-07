В Астраханской области пройдет первый форум общественного движения "В поддержку женских инициатив"

В Астраханской области пройдет первый форум общественного движения "В поддержку женских инициатив". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Астраханской области, о планах по проведению форума главе региона Игорю Бабушкину рассказали представители организации.

Участницы общественного движения обсудили с губернатором проекты, которые уже реализованы и которые только в планах. Задача организации – расширение участия женщин в общественной жизни, поддержка и развитие социально-экономических, культурных, образовательных, научных и других общественно полезных инициатив региона.



В октябре этого года в Астраханской области стартует форум "Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов". К участию будут приглашены представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Совета Федерации, общественных организаций, Фонда президентских грантов, медиасферы, а также женские делегации из регионов Южного федерального округа и стран Прикаспия.





Форум, инициированный женщинами Движения, станет площадкой для развития партнерского диалога, сотрудничества и продвижения общественных проектов в интересах семьи, детей, будущего региона и страны.

"Важно повышать статус женщины в обществе, дать возможность проявить свой потенциал для развития предпринимательства и реализации нацпроектов. Окажем участницам всестороннюю поддержку в реализации их планов и идей", – заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.