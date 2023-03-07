07 Марта 2023
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Политика Центральный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Главе БПК вменили поставку "Роскосмосу" тайваньских станков под видом российских

ФСБ провела очередные следственные действия на одном из ведущих предприятий гендиректора и бенефициара Балтийской промышленной компании (БПК) Дианы Калединой. Контрразведчики подозревают завод "Саста" в поставках структурам "Роскосмоса" тайваньских станков под видом российских, причем ненадлежащего качества и по завышенной стоимости.

На днях оперативники ФСБ приехали на одно из ведущих предприятий БПК – расположенный в Рязанской области завод ПАО "Саста". Санкционировал визит заместитель начальника курирующего промышленные предприятия управления "П" Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ генерал-майор Олег Хотюн, пишет "Ъ". Как следует из представленных заводчанам бумаг, интерес контрразведчиков связан с возможным хищением денег госкорпорации "Роскосмос", выделенных в рамках Федеральной целевой программы на модернизацию технологических линий АО "Красноярский машиностроительный завод" ("Красмаш").

Речь идет, по предварительной информации, о поставке 42 станков на общую сумму почти 1,3 млрд руб. В ФСБ подозревают, что 14 из них, числящиеся по документам производства "Састы", на самом деле были изготовлены на Тайване, не соответствуют техническому заданию и проданы по завышенной стоимости. В связи с этим чекисты из Москвы при поддержке коллег из УФСБ по Рязанской области и навестили предприятие Дианы Калединой. Впрочем, это был, согласно бумагам, даже не обыск, а оперативное мероприятие – "обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств". Удалось ли найти чекистам какие-либо следы возможных хищений, неизвестно, но защита Дианы Калединой утверждает, что "управленческий блок предприятия вынужден был отказаться от исполнения функциональных задач, сотрудники деморализованы абсурдностью происходящего".

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в деле Калединой, которая уже почти полтора года находится под следствием по схожим обвинениям в мошенничестве со станками. В аппарате Титова считают, что "при наличии оснований" уголовное преследование дамы должно быть прекращено.

Теги: ФСБ, Диана Каледина



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