07 Марта 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Благодарность от бойцов – лучшая награда". Швеи из Астрахани изготавливают вещи для военнослужащих

Под лозунгом "Шьем для наших" ежедневно трудятся неравнодушные астраханцы, которые изготавливают и доставляют вещи для участников спецоперации. На днях очередную партию вещей для бойцов доставили в зону СВО, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Всероссийское движение "Шьем для наших" существует полгода, в Астраханской области в него входят почти 600 человек, 30 из них – портные. Женщины трудятся на дому даже ночами, так как днем заняты на основной работе. Среди швей – учителя, врачи, бухгалтеры и многие другие.

Швеи изготавливают вещи для бойцов(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Швеи изготавливают вещи для бойцов(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Координатор движения Инна Кнерик рассказывает, что на каждого военного изготавливается индивидуальный набор: кофта, термо- и нижнее белье, шапка, балаклава, носки. После пошива вещи стирают, гладят, упаковывают, вкладывая открытки или рисунки от детей, и отправляют бойцам.

На прошлой неделе очередную партию в 200 комплектов доставила сама Инна Кнерик.

"Благодарность от военнослужащих – лучшая награда и оценка нашего труда", – отметила астраханка.

Швеи изготавливают вещи для бойцов(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Швеи изготавливают вещи для бойцов(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Теги: вещи для бойцов,



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