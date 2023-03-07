"Дух огня": приз "За сохранение культурных традиций" получил режиссер с Алтая

В Ханты-Мансийске подвели итоги XXI фестиваля кинодебютов "Дух огня". Обладателем специального приза от "Газпром нефти" стал режиссер Михаил Кулунаков.

Как сообщили Накануне.RU в компании, награда в номинации "За сохранение культурных традиций" вручена кинематографисту с Алтая за фильм "Тропа".

"За годы своего существования "Дух огня" стал визитной карточкой региона, знаковым событием для всего киносообщества. Приз "За сохранение культурных традиций" – это своего рода благодарность режиссерам, которые обращаются к традиционной культуре и истории в своих работах. Главная тема "Духа огня2 в этом году – "Коренные народы мира" – созвучна с одним из направлений нашей программы социальных инвестиций "Родные города". Вдвойне приятно вручить награду победителю в такой важной для всех нас номинации", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров.

"Тропа" – первый полнометражный фильм Михаила Кулунакова. Он снят на алтайском языке, а роли играют не только профессиональные актеры, но и простые жители Алтая.

"Любовь к кино у меня с детства, но, работая в студиях в Санкт-Петербурге и Москве, я долгое время не мог найти свое направление в кинематографе. Мне не удавалось выбрать тему, получить нужные эмоции для вдохновения. И только в Горно-Алтайске, вернувшись к своим истокам, я смог поймать порыв и найти те истории, которыми мне захотелось поделиться с другими. "Тропа" стала одной из них", – поделился Михаил Кулунаков.

Добавим, главную награду "Духа огня" – "Золотую тайгу" – в этом году получил иранец Шахрам Эбрахими за фильм "Параллакс".

Напомним, "Дух огня" проводится в Югре с 2003 года. Генеральным партнером кинофорума на протяжении многих лет является "Газпром нефть". Президентом фестиваля с этого года стал сербский режиссер, сценарист, актер Эмир Кустурица.