Единственная в РФ женщина-машинист дальних поездов отправилась в свой первый рейс

Оксана Соколова из Екатеринбурга отправилась в свой первый самостоятельный жд-рейс. Девушка является первой и пока единственной в стране женщиной-машинистом дальнего следования и наконец приступила к самостоятельной работе, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Вчера под ее управлением тронулся поезд №115 Томск – Адлер на участке СвЖД Екатеринбург – Дружинино. Перед отправлением и.о. начальника СвЖД Шевкет Асанов пожелал ей покорения новых горизонтов.

"Сегодня один из очень важных дней. Позади учеба, экзамены, "обкатка". Вы получили все необходимые знания и навыки для этой сложной и неординарной работы. Мы гордимся, что именно у нас на дороге работают женщины, которые не боятся реализовывать себя в тех сферах, которые еще до недавнего времени считались чисто мужскими. И при этом Вы – мама троих детей, хранительница семейного очага, сочетаете профессиональную деятельность с заботой о близких, ведением домашнего хозяйства. Поздравляю Вас и желаю благополучия, покорения новых горизонтов", – отметил руководитель.

Управлять поездом Оксана мечтала еще в детстве. Девушка прошла обучение на помощника машиниста, а после освоила следующую ступень, получив удостоверение машиниста электровоза.

"Мой путь к мечте научиться самостоятельно водить поезда на данном этапе успешно пройден. Впереди сложная ответственная работа, которую я уже очень люблю. Я хотела бы выразить огромную благодарность своим наставникам, машинисту-инструктору. Тем, кто делился со мной знаниями и опытом. И нашей компании, руководителям, коллективу – они поверили в меня, поддержали и укрепили мою веру в собственные силы. Сейчас я точно знаю, что стать машинистом было правильное решение. Женщина способна свернуть горы, если у нее есть мечта и поддержка. Я буду стремиться оправдать доверие. Думаю, женщинам в РЖД все по силам", – заявила Оксана Соколова.

Девушка не собирается останавливаться на своем пути, а потому поступила в УрГУПС на специальность "Электрический транспорт железных дорог", чтобы и дальше развиваться в своем любимом деле.