07 Марта 2023
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Происшествия В России
Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

В доме фитнес-блогера Лерчек и ее супруга проходят обыски

Возбуждено уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии (блогер Лерчек) и ее супруга Чекалина Артема об уклонении от налогов в размере 300 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получила существенно больший доход от фитнес марафонов. Переходить на общую систему налогообложения блогер не захотела, для этого ее муж и другие родственники открыли ИП, куда также стали приходить доходы.

Следствие считает, что Лерчек незаконно дробила бизнес и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей. В домах и квартирах блогеров проходят обыски.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

Теги: лерчек, блогер, обыски, налоги, валерия чекалина



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