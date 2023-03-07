В Челябинске направлено в суд уголовное дело по факту хищения у пенсионеров более 3,2 млн рублей

В Челябинске двух жителей Новосибирска будут судить за хищение у пенсионеров более 3,2 млн рублей под видом выплаты компенсации за приобретенные биологически активные добавки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2021-2022 гг. обвиняемые звонили на телефонные номера пожилых граждан, ранее приобретавших биологически активные добавки, представлялись сотрудниками различных организаций и сообщали ложные сведения о положенной денежной компенсации за ранее приобретенные БАДы.

Пенсионеров просили заплатить пошлину или комиссию за предлагаемую денежную компенсацию. Эти деньги обвиняемые похищали. Всего от их действий пострадали 10 пенсионеров, размер ущерба превысил 3,2 млн рублей