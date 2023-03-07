Тюменская область и Узбекистан будут сотрудничать в развитии индустриальных парков

Тюменская область и Узбекистан будут сотрудничать в развитии индустриальных парков, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Обмен опытом между территориями прошел на днях в Ташкенте. Представители агентства инфраструктурного развития Тюменской области приобрели компетенции работы с иностранными партнерами. Примером обсуждения совместного развития стал индустриальный парк в городе Чирчике Ташкентской области. Он был создан год назад российской управляющей компанией для локализации отечественных производств на территории Узбекистана.

Похожие задачи по развитию бизнеса и территории есть в Тюмени. Сейчас идет преобразование площадей советского наследия ДСК500 в крупнейший в России промышленный технопарк. Он объединит более 50 высокотехнологичных производств, ориентированных на экспорт. Поддержка бизнесу будет оказана в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Напомним, ранее тюменская делегация представила высокотехнологичные разработки членов Нефтегазового кластера, в состав которого на сегодняшний день входит 107 компаний, и саму его модель на бизнес-миссии в Азербайджане, организованной Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Тюменской области. Встреча состоялась 26 января.

О сотрудничестве говорили представители: международной буровой компании Caspian Drilling Company Ltd, Caspian Energy Club, объединяющем более пяти тысяч компаний Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, Сумгаитского Технологического парка, Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Высокий интерес был проявлен к компаниям кластера, производящим нефтехимию, буровые и тампонажные растворы, системы телеметрии.