Зоозащитники требуют уголовного наказания для уральского блогера-живодера

07 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

Зоозащитники требуют уголовного наказания для уральского блогера-живодера

Кот из уральского города Реж, над которым издевался его хозяин-блогер, прошел обследование в ветеринарной клинике. Зоозащитники будут настаивать на возбуждении уголовного дела против живодера.
Читайте также:

Напомним, житель Режа снимал на видео издевательства над хвостатым и выкладывал все это в Сеть. Ролики вызвали массу недовольства в интернете, после чего живодером заинтересовались правоохранительные органы. На прошлой неделе полицейские посетили квартиру хозяина питомца и забрали несчастное животное. Кота передали зоозащитникам.

Как сообщили Накануне.RU в благотворительном фонде "ЗООзащита", анализы ПЦР подтвердили у Сени наличие вируса иммунодефицита кошек и вирус лейкемии.

"Неудивительно, что иммунная система дала сбой при такой жизни в постоянном стрессе, да еще периодически на самовыгуле. На улице при сниженном иммунитете подхватить любую заразу не составляет особого труда. Это грустно. Но общее самочувствие кота в норме – ест, пьет, в туалет ходит. Контрольный прием у лечащего врача назначен на 8 марта, и, в принципе, он готов к выписке", - отметили общественники.

Со стороны фонда уже подано заявление о возбуждении уголовного дела против владельца кота по факту жестокого обращения с животным. Сейчас проводится проверка. Зоозащитники добавили, что готовы к любому повороту событий, и будут действовать, исходя из твердого намерения привлечь хозяина Сени к уголовной ответственности.

Напомним, что к ситуации с котом подключился депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. А на днях неизвестные пытались поджечь квартиру уральского блогера-живодера.

Теги: блогер, дело, кот, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.03.2023 08:43 Мск "За кота": Неизвестные решили поджечь квартиру уральского блогера-живодера
Ранее 03.03.2023 14:16 Мск Депутат Свалов настоял, чтобы блогера-живодера проверили на соблюдение налогового законодательства
Ранее 02.03.2023 12:31 Мск К уральскому блогеру, который издевался над котом, нагрянула полиция


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети