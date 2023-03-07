Зоозащитники требуют уголовного наказания для уральского блогера-живодера

Кот из уральского города Реж, над которым издевался его хозяин-блогер, прошел обследование в ветеринарной клинике. Зоозащитники будут настаивать на возбуждении уголовного дела против живодера.

Напомним, житель Режа снимал на видео издевательства над хвостатым и выкладывал все это в Сеть. Ролики вызвали массу недовольства в интернете, после чего живодером заинтересовались правоохранительные органы. На прошлой неделе полицейские посетили квартиру хозяина питомца и забрали несчастное животное. Кота передали зоозащитникам.

Как сообщили Накануне.RU в благотворительном фонде "ЗООзащита", анализы ПЦР подтвердили у Сени наличие вируса иммунодефицита кошек и вирус лейкемии.

"Неудивительно, что иммунная система дала сбой при такой жизни в постоянном стрессе, да еще периодически на самовыгуле. На улице при сниженном иммунитете подхватить любую заразу не составляет особого труда. Это грустно. Но общее самочувствие кота в норме – ест, пьет, в туалет ходит. Контрольный прием у лечащего врача назначен на 8 марта, и, в принципе, он готов к выписке", - отметили общественники.

Со стороны фонда уже подано заявление о возбуждении уголовного дела против владельца кота по факту жестокого обращения с животным. Сейчас проводится проверка. Зоозащитники добавили, что готовы к любому повороту событий, и будут действовать, исходя из твердого намерения привлечь хозяина Сени к уголовной ответственности.

Напомним, что к ситуации с котом подключился депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. А на днях неизвестные пытались поджечь квартиру уральского блогера-живодера.