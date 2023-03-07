Прилетевший в Казань самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту Казани самолет, прилетевший из Самары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, в 23.35 6 марта после приземления борт при выруливании выехал за пределы полосы. На борту находилось 35 пассажиров (трое из них – несовершеннолетние), а также три члена экипажа.

Пострадавших нет. Видимых повреждений самолет не имеет. На место выезжал и.о. Татарского транспортного прокурора.