07 Марта 2023
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

На российских складах образовался существенный профицит бытовой техники

Производители и поставщики бытовой техники сообщили о существенном профиците этой продукции на российском рынке, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на одну из компаний.

По информации издания, причиной стал ажиотажный спрос на технику весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. Тогда поставщики и российские бренды начали активно заказывать новые партии техники, опасаясь закрытия каналов поставок и дефицита. Но проблемы с логистикой привели к тому, что заказанные весной и летом партии прибыли в Россию только сейчас.

Газета пишет, что больше всего на складах продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что из-за санкций китайские партнеры откажутся с ними сотрудничать.

При этом участники рынка указывают на падение спроса: продажи, по их сведениям, снизились на 30%, а в 2023 году могут опуститься еще на 10–30%. При этом ждать падения цен не стоит, полагают эксперты, скорее поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы.

Теги: бытовая техника, профицит, россия



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