07 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Главред Republic* не смог оспорить в суде статус иностранного агента

Уральскому журналисту и главному редактору издания Republic* Дмитрию Колезеву** отказали в оспаривании его статуса иностранного агента. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Октябрьский суд Екатеринбурга (судья Вера Обухова) предсказуемо отказал мне в иске, оспаривающем включение меня в реестр иностранных агентов. Мои интересы представлял адвокат Алексей Бушмаков. Если честно, в целом пофиг..." - написал журналист.

Напомним, Дмитрий Колезев** стал главредом Republic* в июне 2021 года. 15 октября того же года Министерство юстиции России внесло ООО "Москоу диджитал медиа"*, учредителя издания, в реестр СМИ-иноагентов. Сам Колезев утверждал, что никакого иностранного финансирования у издания нет.

В марте 2022 года Дмитрий уехал из России, а Роскомнадзор заблокировал сайт Republic*. Что касается It's My City, основателем и главредом которого также является Колезев**, то этот сайт также заблокирован РКН по причине "распространения недостоверной информации о спецоперации на Украине".

Иностранным агентом журналист был признан в ноябре прошлого года.

*Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**Признан иностранным агентом на территории РФ.

Теги: Republic*, Колезев**, иностранный агент, суд



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