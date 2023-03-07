Экс-главу УКС Прикамья Левинского приговорили к четырем годам колонии строгого режима

Ленинский суд Перми признал виновным во взяточничестве бывшего главу управления капитального строительства Прикамья Дмитрия Левинского и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Левинскому частично зачтут время, проведенное в СИЗО и 23 дня обязательных работ.

Следствием и судом установлено, что виновный, занимая должность директора Государственного казенного учреждения Пермского края "Управление капитального строительства Пермского края", получил взятку лично в виде денег в общей сумме 3 млн руб. руководителя компании "ИнвестЖилСтрой" Алексея Шилова за совершение действий, в том числе незаконных, в пользу бизнесмена и представляемых им коммерческих организаций, которые входили в служебные полномочия виновного.

В нарушение действующего законодательства осужденный за взятку без проведения соответствующих процедур заключил контракты на выполнение субподрядных работ с организацией, подконтрольной взяткодателю, а также давал незаконные указания иным подрядчикам учреждения заключить договор на выполнение работ в интересах лица, коммерсанта.

Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в соответствии с примечание к ст.291 УК РФ, в связи с добровольным сообщением о даче взятки.

Напомним, что сам Левинский вину не признавал, заявлял, что получил деньги не в качестве взятки, а в качестве долга. Обвинение просило для Левинского 11 лет лишения свободы и штраф в размере 3 млн руб.