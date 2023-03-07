Товарооборот между Россией и ЕС приблизился к рекордному

Товарооборот России и ЕС по итогам 2022 г. достиг максимума за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, как следствие, в торговле с Москвой образовался рекордный дефицит.

Ввоз товаров из России в союз в прошлом году вырос на четверть и достиг €203,4 млрд, что лишь на 230 млн меньше исторического максимума 2012 г. (€203,6 млрд), подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата. При этом экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1% – до минимальных с 2005 г. €55,2 млрд.

Однако такое снижение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало достичь максимального с 2014 г. уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3% и достиг €258,6 млрд. В результате дефицит союза в торговле с Россией достиг по итогам года рекордных €148,2 млрд, что вдвое больше показателя годом ранее.