07 Марта 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Товарооборот между Россией и ЕС приблизился к рекордному

Товарооборот России и ЕС по итогам 2022 г. достиг максимума за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, как следствие, в торговле с Москвой образовался рекордный дефицит.
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Ввоз товаров из России в союз в прошлом году вырос на четверть и достиг €203,4 млрд, что лишь на 230 млн меньше исторического максимума 2012 г. (€203,6 млрд), подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата. При этом экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1% – до минимальных с 2005 г. €55,2 млрд.

Однако такое снижение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало достичь максимального с 2014 г. уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3% и достиг €258,6 млрд. В результате дефицит союза в торговле с Россией достиг по итогам года рекордных €148,2 млрд, что вдвое больше показателя годом ранее.

Теги: Товарооборот, Евросоюз, ЕС,



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