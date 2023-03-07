Уралец, ползущий на четвереньках в травмпункт, заявил, что не имеет претензий к больнице

Житель Каменска-Уральского, которому пришлось на четвереньках ползти до кабинета травмпункта с переломом ноги, заявил, что не имеет претензий к больнице. Об этом уралец рассказывает на видео, распространенном пресс-службой минздрава Свердловской области.

Ранее утверждалось, что в данном учреждении ему не предоставили коляску, которая обычно выдается маломобильным людям. Видео с ползущим свердловчанином появилось в сети, затем в СМИ, а после инцидентом заинтересовались прокуратура и Следственный комитет. Однако, как оказалось, ролик снял и самовольно выложил брат пациента - сам же травмированный никаких претензий к больнице не имеет.

В видео он поясняет, что получив травму, переоценил себя и решил вместо вызова "скорой" добраться до травмпункта самостоятельно: на даче до личного транспорта он также добирался на четвереньках. Когда медики его заметили, ему выдали кресло-коляску.

"В принципе у меня претензий никаких по поводу какого-то унижения или еще чего-то нет к врачам. Кресло предоставили, провели рентген, поставили болеутоляющий", - пояснил герой видео.

Напомним, что инцидентом также заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.