В Челябинской области заболеваемость ОРВИ выросла на 26,5%

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос на 26,5, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 24,2%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 65%. Ниже эпидемического порога уровень заболеваемости среди детей. Продолжается активная циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1) pdm, а также выявляются риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы и т.д.

Учебный процесс приостановлен в 26 классах 14 школ.