В Брянской области загорелось здание c гостиницей и магазинами на площади 1,6 тыс. кв. м

Пожар произошел в здании с гостиницей, магазинами и автосервисом в поселке Новые Дарковичи в Брянской области.

В МЧС сведения о пожаре в многофункциональном здании поступили в 20:58 мск в понедельник. В 21:53 пожар локализовали на площади 1,6 тыс. кв. м.

Из здания эвакуировали трех человек. Пострадавших нет.

Причиной пожара стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению шаурмы, сообщает прокуратура региона.

Уточняется, что в комплексе зданий также есть баня, кафе, аптека и тренажерный зал.