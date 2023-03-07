В России вырос рынок онлайн-кинотеатров

Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2022 г. вырос на 5% до 63,3 млрд руб. против 60,3 млрд руб. годом ранее. Рост произошел на фоне десятимесячного отсутствия в онлайн-кинотеатрах западных новинок, а также ухода из России после начала специальной военной операции на Украине двух крупных игроков – американского сервиса Netflix и украинского Megogo.

Несмотря на рост по итогам года, динамика оказалась худшей за последние пять лет: прежде общая выручка видеосервисов росла на 51–54% ежегодно. Это следует из отчета информационно-аналитического агентства TelecomDaily (есть в распоряжении РБК). В рейтинге онлайн-кинотеатров по выручке в 2022 году "Кинопоиск" с долей 24,1% заметно опередил прежнего лидера – сервис "Иви", следует из подсчетов TelecomDaily. Последний увеличил свою долю до 20,5%, но опустился на второе место. Замыкает тройку лидеров онлайн-кинотеатр Wink от "Ростелекома", нарастивший долю рынка до 11,4% и потеснивший Okko (прежде принадлежал "Сберу").

На расстановку сил среди других игроков серьезным образом сказался уход западных стриминговых сервисов, в частности Netflix и Megogo, на которые раньше приходилось 8,1 и 5,6% рынка соответственно. Доля этих двух сервисов еще отражается в статистике за 2022 г., но составляет всего по 1%, в основном за счет присутствия на рынке в начале года. Пятое место среди крупнейших сервисов по итогам 2022 г. делят онлайн-кинотеатры Kion (принадлежит МТС) и Start (на 50% принадлежит "МегаФону", в апреле 2022 г. был объединен с видеоплатформой "МегаФон ТВ"). Каждому из них по итогам года принадлежит по 6,8% рынка. Kion же, по подсчетам TelecomDaily, стал также одним из наиболее быстрорастущих активов на рынке, прибавив год к году 65,7%.