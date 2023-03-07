07 Марта 2023
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Спорт Свердловская область В России
Фото: fc-ural.ru

Карпин вызвал двух игроков "Урала" в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав команды перед учебно-тренировочным сбором, который запланирован на вторую половину марта. В него вошли сразу два представителя екатеринбургского "Урала".
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Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, всего был вызван 41 игрок.

Вратари

Антон Шунин (Динамо Москва), Александр Селихов (Спартак Москва), Матвей Сафонов (Краснодар), Сергей Песьяков (Ростов), Сослан Джанаев (Сочи) и Илья Помазун (Урал).

Защитники

Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – Зенит), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – Спартак Москва), Максим Осипенко (Ростов), Артем Макарчук (Сочи), Александр Солдатенков (Крылья Советов), Мингиян Бевеев (Урал), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва) и Станислав Магкеев (Локомотив Москва).

Сборная России по футболу(2022)|Фото: пресс-служба Российского футбольного союза

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – Локомотив Москва), Данил Глебов (Ростов), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – Зенит), Ильзат Ахметов (Краснодар), Александр Коваленко (Крылья Советов), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – Динамо Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – Спартак Москва), Иван Обляков (ЦСКА Москва), Алексей Миранчук (Торино) и Александр Головин (Монако).

Нападающие

Федор Чалов (ЦСКА Москва), Николай Комличенко (Ростов), Александр Соболев (Спартак Москва), Владимир Писарский (Крылья Советов) и Константин Тюкавин (Динамо Москва).

Как уточнил Валерий Карпин, окончательный список игроков, которые примут участие в сборе, планируется объявить 16 марта. Сам сбор начнется 19 марта в Новогорске. О товарищеских матчах российской команды будет объявлено дополнительно. Ранее сообщалось, что одним из соперников может стать сборная Ирана.

Теги: Карпин, сборная России, состав, Урал



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