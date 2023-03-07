В МИД Китая заявили, что отношения с РФ не направлены против третьих стран

Глава МИД КНР Цинь Ган полагает, что отношения между Россией и Китаем не направлены против третьих стран, не угрожают кому-либо.

"Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, они не направлены против третьих стран и не создают угрозы для третьих стран", - приводит "Интерфакс" слова министра, сказанные на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП.

По его словам, отношения стратегического доверия и добрососедства между КНР и РФ являются образцом отношений между странами. Цинь Ган отметил, что чем более нестабилен мир, тем насущнее становится вопрос об укреплении отношений между двумя странами. Они способствуют упрочнению глобального стратегического баланса и демократизации международных отношений, добавил глава МИД КНР.

В ответ на вопрос о том, будут ли Китай и Россия в двухсторонней торговле расширять практику взаиморасчетов в национальных валютах, Цинь Ган заявил, что валюта не должна становиться оружием шантажа и односторонних санкций. По его словам, следует использовать те валюты, которые безопасны и действуют эффективнее. Цинь Ган выразил уверенность в неуклонном развитии и укреплении китайско-российских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства под руководством глав двух государств.