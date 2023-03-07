07 Марта 2023
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Общество В России
Фото: sledcom.ru

В России за год закрыли 11 финансовых пирамид

За прошлый год Росфинмониторинг вместе с правоохранительными органами прекратили работу 11 финансовых пирамид.

Как сообщил статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, было заведено более 60 уголовных дел в отношении организаторов и участников.

Отмечается, что самыми распространенными схемами у мошенников к началу 2023 года являются получение кредитов по поддельным документам, заключение договоров без намерения их исполнять, телефонное мошенничество и создание сайтов-двойников крупных компаний и магазинов.

Также в России фиксируются преступные схемы с "привлечением инвестиций в новые виды криптовалют", сообщает РИА "Новости".

Теги: финансовые пирамиды, мошенники, Росфинмониторинг



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