В России за год закрыли 11 финансовых пирамид

За прошлый год Росфинмониторинг вместе с правоохранительными органами прекратили работу 11 финансовых пирамид.

Как сообщил статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, было заведено более 60 уголовных дел в отношении организаторов и участников.

Отмечается, что самыми распространенными схемами у мошенников к началу 2023 года являются получение кредитов по поддельным документам, заключение договоров без намерения их исполнять, телефонное мошенничество и создание сайтов-двойников крупных компаний и магазинов.

Также в России фиксируются преступные схемы с "привлечением инвестиций в новые виды криптовалют", сообщает РИА "Новости".