В Госдуме призвали избегать волокит в процессе поддержки мобилизованных

Депутат Госдумы Светлана Бессараб одобрила президентскую идею распространить на всю страну проект паспортов семей мобилизованных.

"Как бы формат этой работы ни назывался, уже в каждом субъекте России в той или иной степени он работает <…> Помимо федеральных гарантий, а это и налоговые льготы, и льготы имущественного характера, и льготы ЖКХ, действуют также региональные льготы", — сказала она. Как считает парламентарий, это поможет "исключить бюрократию".

"Как заявил президент в своем послании, нужно обеспечить военнослужащих таким образом, чтобы не было никаких бюрократических проволочек. Для этого им необходимы "паспорта" и кураторство социального фонда", — отметила Бессараб, сообщает RT.

Напомним, глава государства Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым предложил распространить на всю страну идею создать паспорта семей мобилизованных. По словам главы региона, в области были созданы социальные портреты семей мобилизованных "с теми вопросами, которые необходимо решать".

"Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну", — сказал президент.