07 Марта 2023
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Общество В России
Фото: iamcook.ru

Исследование: россияне стали есть меньше говядины

За последние пять лет среднее потребление говядины в России сократилось на 1 кг — до 9 кг на человека.

Как говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА), это связано с тем, что говядина больше всего подорожала по сравнению с остальными видами мясной продукции. Теперь граждане чаще выбирают свинину и курятину.

Как считают в НРА, продление квоты на беспошлинный ввоз импортной говядины сдержит ее дальнейшее подорожание в этом году. В конце января Евразийская экономическая комиссия установила ее на уровне 100 тыс. т, заявили в Минсельхозе.

Как заявили в Ассоциации компаний розничной торговли, спрос на говядину в крупной сетевой рознице в целом снижается на протяжении последних пяти лет: его вытесняет рост продаж свинины и индейки. В последние месяцы торговые сети также фиксируют понижение интереса к премиальным видам, например мраморному мясу и стейкам. Основная причина этой тенденции — рост цен.

В НРА подчеркивают, что умеренно негативный тренд продолжится в 2022 и 2023 годах, люди и дальше будут меньше покупать говядину. На фоне растущего потребления свинины и курицы показатель по говядине может снизиться до 8 кг на человека, сообщают "Известия".

Теги: мясо, говядина



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