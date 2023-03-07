За семьями участников спецоперации предложили сохранить служебное жилье

Планируется расширить права военнослужащих по контракту за рубежом и в "отдельных регионах России" на жилье.

Об этом говорится в проекте закона Министерства обороны "О внесении изменений в статьи 152 и 153 федерального закона "О статусе военнослужащих". Как ожидается, им и их семьям будет предоставлена возможность проживать в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места прохождения службы, а также получать компенсацию за аренду.

Такие же гарантии будут предусмотрены и для сотрудников органов внутренних дел — для этого разработаны поправки в ст. 8 закона "О социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел".

Как следует из законопроекта, инициатива направлена на "повышение социальной поддержки и уровня социальной защищенности военнослужащих".

Законопроект был вынесен главой Минобороны Сергеем Шойгу на заседание комиссии правительства по законопроектной деятельности и одобрен, сообщает РБК.