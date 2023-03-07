07 Марта 2023
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Политика В России
Фото: t.me/slutsky_l

Вступивший в ЛДПР Бут начал турне по регионам России

Предприниматель Виктор Бут, ранее освобожденный из тюрьмы в США и вступивший в ЛДПР вскоре после возвращения, начал посещать регионы вместе с однопартийцами.

Он побывал на новых территориях. Там бизнесмен открыл региональные отделения партии. После этого он посетил Воронеж в составе высшей партийной школы ЛДПР. Помимо него в делегацию вошли сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин, депутаты Госдумы Борис Чернышов и Ярослав Нилов. Всего в Воронежскую область приехало около 200 партийцев и представителей молодежного движения политической силы из Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областей.

Бут вместе с Чернышовым встретился с губернатором региона Александром Гусевым. Стороны обсудили "вопросы партийной линии".

7 марта на территории киностудии "Мосфильм" откроется выставка картин Бута, которые он написал, находясь в заключении. Соорганизатор вернисажа – Российский фонд мира – представляет бизнесмена как члена творческого Союза художников России.

Несмотря на экспансию в регионы, бизнесмен пока не определился со своим политическим будущим.

"Человека обвинили в торговле оружием, позиция российских властей – что это не соответствует действительности. Какой месседж в этом для избирателей, например, в Крыму, если речь по-прежнему идет о довыборах по одномандатному округу в Госдуму? Не очень понятно, почему фигура Бута должна стать источником дополнительных голосов [для ЛДПР]", – сообщил политолог Евгений Минченко.

По мнению политолога Ростислава Туровского, фигуры вроде Бута для ЛДПР сейчас не нужны, так как ключевая на данный момент партийная задача – работать над имиджем Слуцкого и "создавать из него нового партийного вождя", сообщают "Ведомости".

Ранее Бут заявил, что готов принять участие в выборах, если возникнет такая задача.

Теги: ЛДПР, выборы, Бут



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Ранее 19.02.2023 12:00 Мск Виктор Бут готов участвовать в выборах при постановке такой задачи ЛДПР


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