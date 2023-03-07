07 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Счетная палата: неисполнение бюджета оценивается в 800 млрд рублей

Объем неисполненных средств федерального бюджета России по итогам прошлого года составил 784 млрд руб.

Об этом говорится в докладе Счетной палаты. Годом ранее власти не было освоено 645 млрд руб. В процентном отношении показатель остался прежним. Кассовое исполнение расходов составило 31,1 трлн руб., или 97,5% от последней версии сводной бюджетной росписи. При этом в 2022 г. по сравнению с 2021 годом объем расходов увеличился на 6,4 трлн руб., или на 26%.

Доходы федерального бюджета составили 27,8 трлн руб., что на 2,5 трлн больше по сравнению с 2021 годом Таким образом, дефицит по итогам года достиг 3,3 трлн руб. В 2021 году бюджет был исполнен с профицитом в 524,3 млрд руб. - доходы составляли 25,3 трлн руб., расходы – 24,8 трлн, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, объем поступлений в бюджет России в начале 2023 года оказался выше прошлогодних показателей.

Теги: Счетная палата, бюджет



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