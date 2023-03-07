В одной из школ Тюмени учеников лишали обедов за плохое поведение

Директор школы в Тюмени, в которой учащихся лишили обеда за плохое поведение, стал фигурантом административного дела.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, была проведена проверка публикаций о нарушении прав школьников в образовательном учреждении №56 на организацию питания.

Как оказалось, классный руководитель одного из 6-х классов школы 13 и 14 февраля, не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение. Директору школы внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении директора школы заведено дело об административном правонарушении.