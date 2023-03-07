07 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Толстой: Созданием нормативных словарей могут заняться РАН, МГУ и СПбГУ

Российская академия наук (РАН), Московский государственный университет (МГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) должны разработать словари и справочники, содержащие нормы современного русского литературного языка.
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Как сообщил советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой, к такому мнению пришел Совет при президенте РФ по русскому языку. "Накопилось очень много у коллег вопросов и предложений. Их действительно довольно трудно обобщить, потому что в самых разных аспектах этого вопроса, связанного с русским языком, они были. <…> Мы эти предложения по итогу совета обобщим, и наиболее актуальные из них я в докладе буду направлять главе государства с целью каких-то поручений", - сказал Толстой.

Отмечается, что одним из центральных вопросов стало обсуждение разработки нормативных словарей, справочников и грамматики. Участники заседания пришли к мнению, что решение этой задачи должно быть поручено профессиональному сообществу лингвистов и филологов во главе с РАН, МГУ и СПбГУ, сообщает ТАСС.

Еще до того, как Владимир Путин подписал закон о госязыке, запрет иностранных слов вызывал самые горячие дискуссии. Теперь, согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов, которые зафиксируют в нормативных словарях. Для контроля будут использоваться справочники — список предстоит разработать правительству РФ.

Теги: Толстой, словари, русский язык



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