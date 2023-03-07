Житель Урала полз в травмпункт на коленках

Житель Свердловской области на четвереньках добрался с переломанной ногой до кабинета врача в травмпункт.

По словам мужчины, он не имеет претензий к медикам, так как считал, что сам обойдется без кресла-коляски, сообщается в Telegram Министерства здравоохранения региона со ссылкой на самого пациента.

"Я посчитал, что незначительная травма была, но ступить не мог, и решили скорую не вызывать, на своем транспорте добрались. Как в машину я на даче залез на коленках, так и здесь посчитал, что доберусь до кабинета травмпункта... Потом мне дали кресло-коляску. У меня, в принципе, претензий по поводу какого-то унижения или еще чего-то нет", – заявил мужчина.

По его словам, видео снимал его брат, который и выложил запись в интернет. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором житель Каменска-Уральского на коленях заползает в травмпункт, преодолевая лестницу в здании.

В травмпункте пациенту была оказана первичная медпомощь и предложена госпитализация в круглосуточный стационар, куда мужчина отправился на личном автомобиле, а до машины его транспортировали на коляске, сообщает РИА "Новости".