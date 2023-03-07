07 Марта 2023
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Политика Приволжский ФО
Фото: Накануне.RU

"Не спасибо": мэр Набережных Челнов высказался о тех, кто не платит налоги

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал бизнесменов, которые имеют налоговую задолженность.

"Всем тем, кто аккуратно и вовремя уплачивает налоги, большое спасибо. Тем, кто не уплачивает налоги — не спасибо", — заявил мэр. Кроме того, он также раскритиковал гендиректора компании "Булгарпиво" Руслана Якушева за долги по акцизам. "Сколько помню, по «Булгарпиву» — сумма 120 млн руб. Девятый год я это слышу", — сказал Магдеев.

Он отметил, что встретил директора компании в самолете, когда возвращался с фронта и передал ему "привет от налоговой инспекции".

В ходе совещания начальник ИФНС города Диана Сагетдинова заявила, что по итогам 2022 года задолженность в консолидированный бюджет Татарстана выросла на 331 млн рублей, что составляет 36%, сообщает РИА "Новости".

Теги: Набережные Челны, налоги, Наиль Магдеев



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