07 Марта 2023
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Фото: Дмитрий Маслов

Путина и Куйвашева просят остановить разработку карьера под Нижним Тагилом

Президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева просят разобраться в ситуации с разработкой карьера вблизи Леневского водохранилища, которое считается резервным для Нижнего Тагила.

Напомним, еще в 2014 году лицензия по разработке карьера была передана от ООО "ИСК" к ООО "Тагильский щебень". По словам местных жителей, сделано это было с нарушениями. Уральцы переживают, что из-за карьера под вырубку попадет вековой лесной массив.

Ранее дачники обращались в самые различные ведомства и инстанции: министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Нижнетагильскую и областную природоохранные прокуратуры, Роспотребнадзор и городскую думу Нижнего Тагила. Однако каждый раз людям приходили ответы, что никаких нарушений в данной ситуации не усматривается, а разрешение на разработку карьера в этом месте у "Тагильского щебня" имеется.

Теперь жители решили обратиться к президенту России. Как говорится в письме (есть в распоряжении Накануне.RU), взрывные работы карьера приведут к сдвигу земных пластов.

"В результате исчезнут подземные реки и озера, питающие Леневское водохранилище, что приведет к заболачиванию и исчезновению самого водоема, которое является резервным водоемом Нижнего Тагила. При этом на берегах Леневского водохранилища расположены санаторий "Леневка" и детский оздоровительный лагерь "Звездный", гостиница "Лесная". Это – экологическая катастрофа, как для оздоровительных здравниц, так и для Нижнего Тагила в целом", - говорится в обращении к президенту.

Отмечается, что прямо сейчас идет масштабная вырубка лесопарка.

"Уникальное место в пригороде Тагила превратят в мертвый полигон с высушенным водохранилищем. Считаем, что деятельность "Тагильского щебня" и бездействие чиновников усугубляют существующую в городе экологическую катастрофу, уничтожая "легкие" Тагила – леса и водоемы, и ведет к закрытию оздоровительных здравниц Леневского водохранилища. Просим Вас рассмотреть наше обращение! Принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить уничтожения природы! Сохранить уникальное место отдыха россиян!", - пишут авторы обращения.

Приемная президента РФ в УрФО(2023)|Фото: Дмитрий Маслов

Обращение жителей Свердловской области к Владимиру Путину(2023)|Фото: Дмитрий Маслов

Правительство Свердловской области(2023)|Фото: Дмитрий Маслов

Всего под ним подписались почти 700 человек. Сегодня, 7 марта, обращение со всеми подписями было передано в приемную президента РФ в Уральском федеральном округе. Копия направлена в администрацию свердловского губернатора. Оба обращения были зарегистрированы в установленном порядке.

Накануне.RU будет следить за развитием ситуации.

Теги: Путин, обращение, карьер, Нижний Тагил



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Ранее 25.01.2023 13:08 Мск Уральцы хотят обратиться к Путину из-за разработки карьера под Нижним Тагилом


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