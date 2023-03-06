Глава Сургута наградил горожанок за особые достижения в различных сферах

В преддверии Международного женского дня глава Сургута Андрей Филатов вручил награды за особые достижения в различных сферах деятельности.

Филатов отметил более 40 сургутянок. Награды получили юристы, отмеченные благодарственным письмом управления Министерства юстиции РФ по Югре, врачи, удостоенные звания Заслуженный работник Югры, педагоги и деятели культуры, награжденные Почетной грамотой департамента образования и департамента культуры Югры. Также среди наград за добросовестную работу и вклад в развитие города и округа – почетная грамота губернатора и думы Югры, благодарность администрации и думы города Сургута.

"Дорогие женщины, вы дарите столько теплых эмоций, особенно когда видишь ваши горящие и добрые глаза. Сегодня мы чествуем вас не только как мам, сестер, дочерей. Мы чествуем вас, как женщин, которые своим трудом вкладывают очень много в жизнь, работу. Невозможно это переоценить. Вы окутываете нас своей заботой, теплотой и сложно представить, откуда бы бралась мужская энергия, если бы не вы. Мы это ценим. Желаю, чтобы в вашей жизни было больше теплых и ярких событий, а мы мужчины постараемся все для этого сделать", - сказал Филатов.