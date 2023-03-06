Глава Сургута наградил горожанок за особые достижения в различных сферах

07 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Глава Сургута наградил горожанок за особые достижения в различных сферах

В преддверии Международного женского дня глава Сургута Андрей Филатов вручил награды за особые достижения в различных сферах деятельности.

Филатов отметил более 40 сургутянок. Награды получили юристы, отмеченные благодарственным письмом управления Министерства юстиции РФ по Югре, врачи, удостоенные звания Заслуженный работник Югры, педагоги и деятели культуры, награжденные Почетной грамотой департамента образования и департамента культуры Югры. Также среди наград за добросовестную работу и вклад в развитие города и округа – почетная грамота губернатора и думы Югры, благодарность администрации и думы города Сургута.

"Дорогие женщины, вы дарите столько теплых эмоций, особенно когда видишь ваши горящие и добрые глаза. Сегодня мы чествуем вас не только как мам, сестер, дочерей. Мы чествуем вас, как женщин, которые своим трудом вкладывают очень много в жизнь, работу. Невозможно это переоценить. Вы окутываете нас своей заботой, теплотой и сложно представить, откуда бы бралась мужская энергия, если бы не вы. Мы это ценим. Желаю, чтобы в вашей жизни было больше теплых и ярких событий, а мы мужчины постараемся все для этого сделать", - сказал Филатов.

Теги: Андрей Филатов, Филармония



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети