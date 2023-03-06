Винер отстранена от международных соревнований на два года

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях сроком на два года.

"Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения", - приводит ТАСС сообщение Международной федерации гимнастики (FIG).

26 февраля 2022 г. пресс-служба FIG сообщила, что российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе. 4 марта того же года федерация запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.