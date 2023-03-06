07 Марта 2023
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Политика ДНР и ЛНР
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Приднестровец&quot; / t.me/pridnestrovec

Пригожин объяснил текущую ситуацию в Бахмуте на примере "пирожка"

Пригожин объяснил, каким образом ВСУ пытается снять блокировку Бахмута, создав 4 группировки. По словам предпринимателя, помешать этому можно, только вернув снабжение боеприпасами ЧВК «Вагнер».

Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания «Аргументы недели», подробно рассказал о планах ВСУ по снятию окружения Бахмута. Он напомнил, что ЧВК «Вагнер» блокирует Артемовск, а противник создал четыре группировки: одну в Славянске, другую в Северске, третью в Часовом Яре и последнюю в Константиновке с целью заблокировать «музыкантов».

«И получится «пирожок»: начинка – это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка – это, собственно говоря, ЧВК «Вагнер», — объяснил предприниматель.

По его словам, он стучится во все двери и бьет тревогу, требуя боеприпасов и подкрепления, чтобы ЧВК «Вагнер» имела возможность заблокировать ВСУ, а не наоборот. В противном случае добровольцам конец, считает Пригожин.

«Конечно, когда будет создаваться этот «пирожок», то я заскочу на него «вишенкой» и останусь со своими ребятами разгребать всю эту кашу. Только легче от этого никому не станет. Поэтому ВСУ будет бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно. Мы должны делать свою работу тоже до конца», — уверен бизнесмен.

Пригожин полагает - когда мир собирается вокруг тебя, нужно, чтобы с тобой взаимодействовали.

«В настоящий момент моего представителя выпи..днули из штаба – он там пока по улице ходит. Если кто-то его увидит – свистните», — заключил предприниматель.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского приняли решение продолжать оборону Бахмута.

Теги: евгений пригожин, бахмут, всу, чвк вагнер, боеприпасы



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