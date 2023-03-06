В МИД высказались о несостоявшемся покушении на Малофеева

07 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: Накануне.RU

В МИД высказались о несостоявшемся покушении на Малофеева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о попытке покушения на основателя "Царьграда" Константина Малофеева.

"Неудавшееся посягательство на жизнь Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия, пополнивший длинный перечень его гнусных злодеяний против гражданских представителей медиасферы", - цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Помимо непосредственной вовлеченности украинских властей в планирование и совершение упомянутых и многочисленных иных преступлений, говорит Захарова, следует особо отметить сознательное бездействие профильных международных правозащитных структур, чье упорное игнорирование любых бесчинств режима Зеленского воспринимается им как карт-бланш на продолжение этой практики.

"Не сомневаемся также, что подобные акции осуществляются с молчаливого согласия, если не с подсказки его западных кураторов", - полагает Захарова.

Напомним, по данным ФСБ, организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Денис Капустин. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева, – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.

В ФСБ добавили, что Капустин является организатором нападения на Брянскую область. Кроме того, в августе 2022 года он пытался организовать взрыв объекта ТЭК в Волгоградской области.

Теги: МАрия Захарова, Константин Малофеев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.03.2023 14:15 Мск Молчание Запада о покушении на Малофеева означает поддержку подобных преступлений, - Захарова
Ранее 06.03.2023 11:14 Мск ФСБ опубликовала видео с моментом закладки бомбы под автомобиль Малофеева
Ранее 06.03.2023 10:30 Мск Малофеев высказался о предотвращенном на него покушении
Ранее 06.03.2023 10:00 Мск ФСБ предотвратила покушение на главу "Царьграда" Малофеева


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети