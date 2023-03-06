В МИД высказались о несостоявшемся покушении на Малофеева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о попытке покушения на основателя "Царьграда" Константина Малофеева.

"Неудавшееся посягательство на жизнь Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия, пополнивший длинный перечень его гнусных злодеяний против гражданских представителей медиасферы", - цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Помимо непосредственной вовлеченности украинских властей в планирование и совершение упомянутых и многочисленных иных преступлений, говорит Захарова, следует особо отметить сознательное бездействие профильных международных правозащитных структур, чье упорное игнорирование любых бесчинств режима Зеленского воспринимается им как карт-бланш на продолжение этой практики.

"Не сомневаемся также, что подобные акции осуществляются с молчаливого согласия, если не с подсказки его западных кураторов", - полагает Захарова.

Напомним, по данным ФСБ, организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Денис Капустин. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева, – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.

В ФСБ добавили, что Капустин является организатором нападения на Брянскую область. Кроме того, в августе 2022 года он пытался организовать взрыв объекта ТЭК в Волгоградской области.