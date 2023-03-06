ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

Ограничения продлены еще на полгода, до 9 сентября 2023 г., сообщает ЦБ. Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам.

Напомним, ограничения введены 9 марта 2022 г. С тех пор граждане могут снять в валюте (долларах и евро) только эквивалент $10 тыс. Остальное можно снять в рублях по курсу ЦБ. Снять можно только деньги со счетов, открытых до 9 марта 2022 г.