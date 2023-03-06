07 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Phil Noble / Reuters

ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

Ограничения продлены еще на полгода, до 9 сентября 2023 г., сообщает ЦБ. Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам.

Напомним, ограничения введены 9 марта 2022 г. С тех пор граждане могут снять в валюте (долларах и евро) только эквивалент $10 тыс. Остальное можно снять в рублях по курсу ЦБ. Снять можно только деньги со счетов, открытых до 9 марта 2022 г.

Теги: ЦБ, Банк России



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Ранее 16.02.2023 13:03 Мск ЦБ продлевает ограничение на снятие наличной валюты после 9 марта


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