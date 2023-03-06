06 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Пашинян счел терроризмом убийство азербайджанскими силами трех полицейских в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия азербайджанских военнослужащих, в результате которых в Нагорном Карабахе накануне погибли трое полицейских, стали актом терроризма.

"Премьер-министр обратил внимание французского сопредседателя на факт совершения 5 марта азербайджанскими вооруженными силами в Нагорном Карабахе диверсионного акта, в результате которого трое сотрудников паспортно-визового управления МВД Нагорного Карабаха погибли, один ранен. Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать иначе, как терроризм, и добавил, что параллельно с действиями, направленными на блокирование Лачинского коридора и создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе в течение почти трех месяцев, Азербайджан продолжает терроризировать армянское населения Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) для достижения конечной цели – этнической чистки", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы армянского кабмина, сделанное по итогам встречи Пашиняна с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисем Рекфеем.

Премьер-министр добавил, что в существующих условиях направление международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью. Как в воскресенье сообщали армянские ведомства, три сотрудника полиции непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли и еще один ранен в результате обстрела дежурной машины паспортно-визового отдела диверсионной группой азербайджанских военных.

Теги: Никол Пашинян, премьер-министр, Армения



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