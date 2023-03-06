Единственная в России бизнес-неотложка работает в Астраханской области

От 100 до 500 тыс. рублей могут получить в этом году молодые бизнесмены и социальные предприятия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом жителям Енотаевского района рассказал руководитель Центра «Мой бизнес» Вячеслав Перегудов - участник бизнес-неотложки.

Скорая помощь для бизнеса — ноу-хау минэкономразвития Астраханской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, проект реализуется с 2016 года. В мобильную группу входят специалисты налоговой, ПФР, Астраханского залогового фонда, регионального фонда развития промышленности, фонда поддержки предпринимательства.

В Енотаевском районе представители Центра «Мой бизнес» рассказали, что в Центре поддержки предпринимательства астраханцам, планирующим открыть свое дело, самозанятым и действующим предпринимателям помогут с составлением бизнес-планов, разработкой сайта, продвижением на радио, ТВ, билбордах, а также подготовят пакет документов, необходимый для получения финансирования от Фонда развития промышленности Астраханской области, минсоцразвития региона и областной службы занятости.

Кроме того, предприниматели и самозанятые Астраханской области могут рассчитывать и на имущественную поддержку – для них работают бизнес-инкубаторы и коворкинг.

До конца года бизнес-неотложка побывает еще в нескольких районах Астраханской области.

Справка. Центр «Мой бизнес» находится по адресу: Астрахань, ул. Ульяновых, 10. Подробнее о его услугах можно узнать по телефону горячей линии: 8 (8512) 48-07-93, в телеграм-канале, через страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».