В Челябинской области у 32 водоемов появятся охранные зоны

В Челябинской области у 32 водоемов будут установлены водоохранные зоны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы появятся у водоемов в Каслинском, Кусинском, Уйском районах, а также в Карабашском городском округе. Кроме того, планируется установить почти 350 информационных знаков вдоль границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Уй, Кидыш, Батуровка, Топкий, Глазуновка, Гусар, Средний Тогузак, Нижний Тогузак, Тогузак – общей протяженностью более 1 тыс. км.

Министерство заключило шесть контрактов на общую сумму более 6,5 млн рублей для выполнения работ.