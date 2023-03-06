06 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области у 32 водоемов появятся охранные зоны

В Челябинской области у 32 водоемов будут установлены водоохранные зоны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы появятся у водоемов в Каслинском, Кусинском, Уйском районах, а также в Карабашском городском округе. Кроме того, планируется установить почти 350 информационных знаков вдоль границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Уй, Кидыш, Батуровка, Топкий, Глазуновка, Гусар, Средний Тогузак, Нижний Тогузак, Тогузак – общей протяженностью более 1 тыс. км.

Министерство заключило шесть контрактов на общую сумму более 6,5 млн рублей для выполнения работ.

Теги: охранная зона, водоем,



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