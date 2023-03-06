На Украине задумались об отмене срочной службы в армии

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что срочная военная служба должна уйти в прошлое, на смену ей должны прийти новый подход, с регулярными курсами подготовки для совершеннолетних мужчин и развитием культуры владения оружием.

"Культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится, на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации", - сказал министр обороны в интервью украинскому изданию Liga.net, цитату приводит РБК.

Так же, по его словам, нужно развивать культуру владения оружием в стране, чтобы все совершеннолетние украинцы умели им пользоваться.

"Ходить в тир культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием", - сказал Резников, добавив, что выдавать разрешение на владение оружием нужно только после проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органов.

Отвечая на вопрос о том, является ли это личными размышлениями или "планами государства", Резников ответил, что это его мысли, "обсужденные и согласованные с премьер-министром". Соответствующие изменения в законодательство готовятся, они "четко совпадают" с позицией президента страны, добавил он.