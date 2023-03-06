06 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Более 1,8 тысяч переселенцев из новых субъектов России сейчас проживают в УрФО

На сегодняшний день в УрФО проживает 18 тыс. 18 переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из Запорожской и Херсонской областей. Все они проживают в 32 пунктах временного размещения и большинство из них уже трудоустроены. Об этом в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Системная работа с вынужденными переселенцами дает свои результаты. Все больше людей находят работу, обретают стабильный доход и успешно адаптируются к жизни в новых для себя регионах. Наши регионы, в свою очередь, получают хороших специалистов, зачастую по крайне востребованным специальностям. Важно не сбавлять темп и также интенсивно поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам: от оформления документов и получения положенных выплат до содействия в занятости и устройства детей в образовательные учреждения", – подчеркнул Якушев.

По его словам, вновь прибывшие беженцы сейчас оформляют необходимые для работы документы. Помимо вопросов переселенцев, на совещании также рассмотрели вопросы естественного движения населения в регионах УрФО.

Теги: переселенцы, беженцы, УрФО



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