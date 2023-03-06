В МЧС опровергли сообщения о готовящемся ударе по приграничному району Курской области

Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил , что Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны. Особое внимание уделяем приграничным районам.

В МЧС пояснили, что данная информация является ложной, передает ТАСС .

"В социальных сетях и системах моментального обмена сообщениями стали распространяться сведения якобы от МЧС России о нанесении удара по одному из районов Курской области", - сообщили в ведомстве.

МЧС опровергло сообщения о якобы готовящемся ударе по приграничному району Курской области.





