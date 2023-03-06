Глава СКР заинтересовался массовой дракой в Прикамье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального СКР Денису Головкину выяснить все обстоятельства драки подростков в Чернушке.

Конфликт между школьниками произошел 4 марта и попал на видео. Следственными органами СК России по Пермскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка.

Глава ведомства поручил выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие сложившейся ситуации.