Росатом собрался выйти на рынок электрозаправок

06 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.ru

Росатом собрался выйти на рынок электрозаправок

От 900 до 11,2 тыс. быстрых электрозаправок планирует установить к 2030 г. дочерняя компания концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) – "Атомэнерго".

"К 2030 г. "Атомэнерго" планирует установить от 900 до 11 200 быстрых электрозаправок (они, в отличие от обычных, работают на постоянном токе). Программа-максимум - занять 40% рынка и выйти на окупаемость", - приводит ТАСС выдержку из газеты атомной отрасли "Страна Росатом".

Концерн "Росэнергоатом" назначен отраслевым интегратором нового направления бизнеса "Роуминговый оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта". Слово "роуминговый" осталось от прежних планов создать цифровую платформу для управления зарядными станциями. Сейчас в концепции – развитие сети станций, пишет газета. В планах компании – сотрудничество с таксомоторными парками, каршеринговыми и логистическими компаниями, девелоперами и УК жилых комплексов.

"Переговоры с застройщиками мы уже ведем. Они заинтересовались предложением закладывать в проекты паркингов наши зарядные станции. Также планируем выйти на правительства столицы и регионов, чтобы попасть в программу субсидий для строительства быстрых электрозаправок", - приводит "Страна Росатом" слова гендиректора "Атомэнерго" Валерия Маркелова.

По данным издания, к 2030 г. в России электротранспорт составит более 10% от общего объема производства транспорта. Будет установлено более 72 тыс. электрозарядных станций, из них более 28 тыс. – быстрых.

Теги: Росавтом, электрозаправки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети