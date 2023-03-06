Росатом собрался выйти на рынок электрозаправок

От 900 до 11,2 тыс. быстрых электрозаправок планирует установить к 2030 г. дочерняя компания концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) – "Атомэнерго".

"К 2030 г. "Атомэнерго" планирует установить от 900 до 11 200 быстрых электрозаправок (они, в отличие от обычных, работают на постоянном токе). Программа-максимум - занять 40% рынка и выйти на окупаемость", - приводит ТАСС выдержку из газеты атомной отрасли "Страна Росатом".

Концерн "Росэнергоатом" назначен отраслевым интегратором нового направления бизнеса "Роуминговый оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта". Слово "роуминговый" осталось от прежних планов создать цифровую платформу для управления зарядными станциями. Сейчас в концепции – развитие сети станций, пишет газета. В планах компании – сотрудничество с таксомоторными парками, каршеринговыми и логистическими компаниями, девелоперами и УК жилых комплексов.

"Переговоры с застройщиками мы уже ведем. Они заинтересовались предложением закладывать в проекты паркингов наши зарядные станции. Также планируем выйти на правительства столицы и регионов, чтобы попасть в программу субсидий для строительства быстрых электрозаправок", - приводит "Страна Росатом" слова гендиректора "Атомэнерго" Валерия Маркелова.

По данным издания, к 2030 г. в России электротранспорт составит более 10% от общего объема производства транспорта. Будет установлено более 72 тыс. электрозарядных станций, из них более 28 тыс. – быстрых.